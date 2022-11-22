Мать сбитого депутатом мальчика в Татарске согласилась на компенсацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать мальчика, сбитого депутатом Татарского райцентра Сергеем Мамонтовым, согласилась на компенсацию в более чем 500 тысяч рублей, сообщает «КП — Новосибирск». Женщина по имени Светлана сообщила, что парламентарий выплатит компенсацию за моральный ущерб, а также оплатит расходы за поездку ее сына в санаторий. Она также сообщила, что пострадавший ребенок чувствует себя лучше и вскоре начнет посещать физиотерапию.

Богдану лучше, только рука не перестает болеть, хотя на рентгене все хорошо. С сегодняшнего дня будем ходить на физиотерапию. По назначению врача, ему обязательно нужно посетить санаторий через месяц-полтора после аварии, — рассказалаСветлана.

Женщина уточнила, что депутат Мамонтов сам предложил ей компенсацию расходов на лечение ее сына. По ее словам, такое решение было принято во внесудебном порядке из-за потребности в срочной реабилитации ребенка.

30 октября Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. «Единая Россия» следом заявила, что «с позором» исключит депутата.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.