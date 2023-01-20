Мать с новорожденным ребенком пыталась поджечь отделение ВТБ в Череповце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница с новорожденным ребенком пыталась поджечь отделение банка ВТБ в Череповце, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам злоумышленницы, на подобный шаг ее подтолкнули «мошенники из WhatsApp».

По информации Telegram-канала, 36-летнюю мать остановил проходящий мимо мужчина, который выхватил у нее бутылку с зажигательной смесью и вызвал полицию. На момент происшествия в здании банка находились восемь человек.

Согласно данным «Осторожно, новости», женщина рассказала полиции, что за день до этого мошенники в WhatsApp обманом забрали у нее 170 тысяч рублей. По словам матери, ей обещали вернуть деньги, если она купит воспламеняющуюся жидкость, пройдет к офису ВТБ и будет ждать дальнейших указаний.

Канал сообщает, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кто именно станет фигурантом не уточняется.

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