Мать рассказала подробности пропажи шестилетней дочери в Пермском крае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СК РФ

Мать шестилетней девочки, тело которой было найден спустя двое суток после исчезновения в Верхнечусовских Городках в Пермском крае, рассказала подробности пропажи дочери. Ребёнок пропал в пятницу, 12 августа, практически сразу на её поиски вышли волонтёры, сообщает «КП-Пермь».

Как рассказала мать Насти Б., в день пропажи вечером они приехали в гости к своим друзьям. У младшей из дочерей хозяев был чупа-чупс, который пропавшая девочка тоже попросила купить себе.

Я дала ей 35 рублей и сказала добежать до магазина. Расстояние от дома до магазина — 250–300 метров. Дорога идёт между домов и через небольшой мостик. Часть пути, пока Настя бежала в магазин, за ней наблюдал её папа. Он курил на улице перед тем, как зайти в дом друзей, и видел, как Настя бежала через мостик, — рассказала мать девочки.

Когда через полчаса девочка не вернулась, родители начали её искать. Тело ребёнка было обнаружено спустя двое суток в колодце за магазином, куда так и не дошла Настя Б. Местные жители считают, что останки девочки подбросили, так как ранее это место неоднократно проверялось.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что тело ребёнка было найдено в месте, которое не раз прочёсывали волонтёры вместе с сотрудниками полиции.