Мать рассказала подробности избиения дочери одноклассниками в Башкирии Избившие одноклассницу в Башкирии школьники занимались карате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Школьники, избившие 12-летнюю одноклассницу в Башкирии, около трех лет занимаются карате, рассказала мать пострадавшей. В беседе с «360» женщина уточнила, что у девочки диагностировали многочисленные ушибы спины и позвоночника, проблемы с селезенкой, ребрами, поджелудочной железой и мочевым пузырем. По словам матери, ребенок до сих пор не может до конца поднимать руку. Из-за произошедшего женщина переживает за эмоциональное состояние дочери.

Я же ее провожала в школу, а там из моего ребенка грушу сделали. <...> У нее ушибы многочисленные. Рука до сих пор не поднимается до конца, у нее болит позвоночник — все болит. Как можно затолкать за парту ребенка и пинать по спине? — рассказывает женщина.

Собеседница издания отметила, что ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который спрятали учащиеся. За это девочку начали бить и пинать двое шестиклассников. По словам женщины, до этого они неоднократно нападали и на других детей. Мать обвиняет в произошедшем учителей, которые не предпринимали никаких мер.

Она просила помощи у учителей, первую помощь даже не оказали. Я, естественно, на работе была, говорила, в поликлинику отправляйте, скорую вызывайте — они ничего этого не сделали. Я просто в шоке, даже отойти от нее не могу в данный момент, — поделилась мать пострадавшей.

Родители одноклассников, которые избили девочку, не стали извиняться и начали утверждать, что их дети не могли так поступить. Мать пострадавшей добавила, что школьники также угрожали ее ребенку убийством, если она расскажет кому-нибудь о произошедшем. Женщина обратилась в полицию. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Допрашиваются родители и учителя.

В прокуратуре Башкирии об избиении школьницы сообщили 12 октября. Инцидент произошел в школе Кармаскалинского района. Одноклассники напали на девочку, когда учитель вышла из кабинета.