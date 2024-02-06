Мать рассказала о состоянии девочки, которую пытался похитить незнакомец Мать едва не похищенной в Башкирии девочки сообщила, что ребенок был в истерике

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Девочка, которую едва не похитил неизвестный мужчина в Стерлитамаке, пришла домой в слезах и истерике, рассказала NEWS.ru мать ребенка Милеуша К. По словам женщины, вместе с дочерью вернулся ее старший сын, тоже заплаканный.

Дети зашли домой, то есть поднялись на этаж, все заплаканные, в истерике. Старший даже не мог говорить, задыхался. Я испугалась, переспрашиваю его. Потом объяснили, что сестренку чуть не утащил какой-то незнакомый мужчина. Дальше мы начали искать видео с камер домофона и позвонили в полицию. Когда полиция приехала, мы написали заявление, нас опросили, — сообщила женщина.

До этого отец девочки рассказал, что в этот день старшего 11-летнего сына попросили, чтобы он забрал сестру-первоклашку из школы и проводил домой. Судя по видео с камер наблюдения, девочка шла чуть позади брата, когда ее за руку схватил неизвестный и потащил за собой. Увидев происходящее мальчик смог вырвать руку сестры у мужчины. После этого незнакомец поспешно скрылся.

Ранее Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело после попытки похищения девочки мужчиной в балаклаве. Правоохранители продолжают разыскивать злоумышленника, его личность устанавливается.