Мать пыталась вылечить пневмонию дочери лекарством от кашля В Татарстане умерла девочка, которую лечили от пневмонии лекарством от кашля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане от двусторонней пневмонии скончалась 13-летняя ученица спецшколы Альметьевска, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мать несовершеннолетней пыталась лечить свою дочь средством от кашля.

Как пишет SHOT, девочка почувствовала недомогание неделю назад. Болезнь, как отмечает канал, проявлялась как обычная простуда. Следующей ночью ей стало тяжело дышать. Утром температура школьницы подскочила до 38 градусов, после чего мать дала ей жаропонижающее средство и позвонила в скорую помощь.

Приехавшие на вызов медик экстренно госпитализировали девочку, однако спасти ее им не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. В отношении 52-летней матери возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ей грозит два года колонии.

Ранее трехлетнюю девочку госпитализировали в Санкт-Петербурге после того, как она выпила средство для снятия лака. Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова. У нее диагностирован химический ожог ротовой полости и пищевода. Состояние пострадавшей оценили как средней степени тяжести.

В декабря шестилетняя девочка из города Тосно попала в больницу после игры с гирляндой, которая украшала новогоднюю елку. Ребенка госпитализировали с повреждением электрическим током и ожогом третьей степени.