Мать-психолог бросила двухлетнюю дочь на пол в магазине и попала на видео В Новосибирской области мать-психолог жестоко наказала двухлетнюю дочь и попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в отношении жительницы Новосибирской области, жестоко наказавшей двухлетнюю дочь в местном супермаркете, сообщает KP.RU. По информации издания, молодая мать, работающая психологом, бросила девочку на пол, после чего наехала на нее колесом детского велосипеда. Видеозапись инцидента с камеры видеонаблюдения попала в соцсети, вызвав широкий общественный резонанс. К проверке подключилась региональный уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

Как сообщает издание, инцидент произошел в поселке Горный Тогучинского района. На записи камеры видеонаблюдения запечатлено, как женщина хватает девочку с детского велосипеда, роняет ее на пол с высоты полуметра, а потом проезжает по ней колесом велосипеда. В беседе с изданием мать призналась, что ей стыдно за случившееся.

Дочь — гиперактивная девочка, шило в одном месте. Она не хотела сидеть на велосипедике, <...> изо всех сил пыталась вылезти — да, я ее подхватила и хотела высадить. Но, видимо, она соскользнула с рук на пол. Потом у нее сандалики соскочили с ножек, я ей сандалики надевала. Она не захотела вставать, уговоры не слушала, сидела и плакала. Я взяла велосипед и покатила его, на дочь наехала не специально и не по всей же спине, только ножки задела, — рассказала родительница.

По ее словам, врачи заявили, что ребенок не пострадал. Инспектор полиции по делам несовершеннолетних, а также представители органов опеки взяли с матери объяснительную, провели опрос соседей и посмотрели условия проживания ребенка и все.

Взяли характеристики с работы на мужа и на меня. Специалист опеки сказала: «Я вижу только одну проблему: вы, может быть, устали психологически, вам нужна помощь, — сообщила мать ребенка.

Издание уточняет, что женщина ранее работала в школе, а теперь является семейным психологом, у нее три высших образования в социальной и психологической сфере. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Маму девочку поставили на учет в полиции.

Ранее в Новосибирске закрыли частный детский сад, где били воспитанников. О жестоких методах стало известно после того, как мать одного из пострадавших детей, страдающего аутизмом, заметила синяк на голове сына.