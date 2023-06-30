Мать пропавшего в Екатеринбурге мальчика попросили заключить под стражу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать пропавшего в Екатеринбурге мальчика попросили заключить под стражу в рамках расследования уголовного дела об убийстве ребенка, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. В ходе выяснения обстоятельств случившегося следователи узнали, что женщина истязала ребенка, а также мошенничала с получением выплат.

С учётом установленных обстоятельств следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По данным следствия, опекунша систематически избивала мальчика, а после его смерти на протяжении нескольких месяцев из корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты.

Накануне в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, предположительно, в декабре — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей.

Официальным опекуном мальчика является 34-летняя женщина, которую сначала признали потерпевшей по делу, а затем — подозреваемой. Изначально она утверждала, что не знает, где находится дошкольник. По ее словам, он пропал ночью 26 июня перед проверкой органов опеки.

Ранее мать мальчика рассказала, что, несмотря на то что ребенок жил в семье последние 3,5 года, она хотела отказаться от него. По словам женщины, у малыша были признаки серьезного психического расстройства.