Мать пострадавшей от нападения собак девочки раскрыла подробности инцидента Жительница Саратова рассказала, как стая собак напала на ее дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три бездомные собаки напали на семиклассницу в Саратове, рассказала мать пострадавшей девочки Юлия в разговоре с NEWS.ru. По словам женщины, животные напрыгнули на ребенка, укусили ее за руку и стали рвать куртку. Она добавила, что жители дома боятся за свою безопасность.

На днях напали бездомные собаки на мою дочь. На видео, которое попало в сеть, лишь не большой кусочек происходящего. Собак было три, напрыгнули, укусили за руку, стали рвать куртку. Я когда пересматриваю видео с домофона — просто трясет. Мы просим помощи всем домом, так как у нас очень много маленьких детей и пожилых, — рассказала она.

При этом в доме есть и зоозащитники, которые кормят этих собак и каждый день меняют им подстилки. По ее словам, они следят за тем, чтобы другие жильцы ничего не сделали с животными.

Ранее жительница Саратова Ольга рассказала, что в городе развелось очень много бездомных животных. Она призвала администрацию города заняться этим вопросом. Женщина призналась, что ей самой страшно отпускать своего ребенка на улицу.

О нападении собак на 13-летнюю девочку стало известно накануне, 21 февраля. Сообщалось, что семикласснице диагностировали рану голени и госпитализировали.