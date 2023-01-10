Мать пострадавшего при взрыве в Коломне сообщила о тяжелом состоянии сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате взрыва газа в жилом доме в Коломне пострадал один человек, находившийся в квартире на первом этаже. Мать пострадавшего рассказала «360», что ее сын получил сильные ожоги. По словам женщины, молодой человек проживает в квартире с девушкой, а полтора года назад они с мужем купили новую газовую колонку и плиту, вызывали специалистов газовой службы и все опломбировали. Она призналась, что очень волнуется за своего сына.

Я сейчас волнуюсь о здоровье сына, потому что тяжелое состояние. Его провезли мимо, сказали ожоги сильные. <...> Он ничем [взрывоопасным] не увлекался — ни пиротехникой, никакими... даже на Новый год, — сказала мать пострадавшего.

Женщина уточнила, что в момент взрыва была на работе, откуда сразу поехала в больницу. По ее словам, у сына не было газового баллона или котла, и она не знает, что могло сдетонировать.

Взрыв в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел утром 10 января. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.