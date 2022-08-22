Мать пострадавшего от выстрела в лицо мальчика рассказала о состоянии сына Пострадавший от выстрела из газового пистолета семиклассник приходит в норму

Пострадавший от выстрела на детской площадке в Петербурге девятилетний мальчик пошел на поправку. О состоянии сына «Невским новостям» сообщила мать ребенка. Инцидент произошел около шести вечера 21 августа в Красногвардейском районе, неизвестный пьяный мужчина напал на школьника, выстрелив ему в лицо из газового пистолета. Ребенок получил химический ожог коньюктивы.

Вчера, конечно, эмоционально на это все отреагировали, потом еще полиция приехала разбираться, долго все это происходило. Сейчас с сыном все хорошо, глазки в норме, не опухшие, не затекшие, не красные уже, — сообщила мать пострадавшего.

Как рассказали дети, к ним на улице подошел мужчина и попросил показать свои телефоны и содержимое сумок. После отказа одного из них продемонстрировать свой смартфон злоумышленник выстрелил из газового пистолета. С ожогами обоих глаз мальчика отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Мать ребенка написала заявление в полицию.

По словам свидетелей, нападавший был одет в черный спортивный костюм, кепку, белые кроссовки и желтые очки. Полиция уже объявила преступника в розыск.

В конце июля в адыгейском поселке Яблоновский мужчина избил 10-летнего ребенка. Взрослый нанес ребенку несколько ударов по лицу, на что быстро отреагировали находящиеся рядом женщины и оттащили от него мальчика. По словам очевидцев, причиной конфликта мог стать мармелад, который мальчик не поделил с сыном нападавшего.