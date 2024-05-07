Мать получила условный срок за избиение дочери В Татарстане мать приговорили к трем годам условно за истязание дочери

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В городе Азнакаево республики Татарстан местную 32-летнюю женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, передает региональная прокуратура. Девушка избивала малолетнюю дочь. Свою вину она признала в суде.

Установлено, что с января 2023 года по февраль 2024 года подсудимая неоднократно наносила побои своей трехлетней дочери. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил виновной наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Волгограде мать ушла на четыре дня из дома, оставив там девятимесячного ребенка. В результате мальчик умер от обезвоживания. Его труп обнаружила бабушка, которая пришла навестить невестку. Позже выяснилось, что девушка в эти дни гуляла с друзьями и пила алкоголь.

Знакомая подозреваемой рассказала, что та скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка. На рождении настаивал ее супруг, который недавно погиб в зоне проведения СВО. По словам знакомой, роженица с детства была безответственной и ветреной.