Мать похищенной девочки из Калуги назвала подозреваемого в ее исчезновении Мать похищенной 8-летней девочки из Калуги назвала подозреваемым бывшего мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать 8-летней девочки, которую неизвестные похитили в Калужской области, заподозрила в преступлении своего бывшего мужа, видеоинтервью с женщиной опубликовал Telegram-канал Shot. Супруги развелись в июне текущего года и с тех пор не виделись.

По словам Ирины, у них с мужем были сложные отношения, мужчина позволял себе бить жену, однако с ребенком ладил, ездил с ней на рыбалку и учил водить автомобиль. Кроме того, как утверждает мать девочки, экс-супруг знал, что у нее есть довольно обеспеченные родственники и это могло стать мотивом похищения. При этом Ирина отмечает, что не хочет верить в подобное.

Сейчас Ирина ждëт, когда дочку привезут домой. Телефон у женщины изъяли, с ним работают эксперты, которые пытаются выйти на след похитителей.

Восьмилетнюю школьницу похитили по дороге домой 29 ноября. Похитители выходили на связь с родителями ребенка и просили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Около трех часов дня школьный автобус привез ее вместе со сверстниками на остановку. Дальше вместе с одноклассниками они пошли пешком. По дороге ребята разошлись по своим домам, а пострадавшей несовершеннолетней оставалось дойти до дома порядка 700 метров. Впоследствии мать не смогла дозвониться до ребенка.

Девочку нашли 30 ноября. В сопровождении полиции она была доставлена в больницу для осмотра.