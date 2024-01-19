Мать погибших при взрыве газа детей скончалась в больнице Махачкалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме Махачкалы, сообщили в Минздраве Дагестана. Она получила ожоги более 96% тела и находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачам спасти ее не удалось.

Сегодня утром скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. <...> Комбустиологи Ожогового центра РКБ им. А. В. Вишневского сделали все от них зависящее, однако спасти ее не удалось, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла накануне утром. Всего пострадало пять человек, среди которых было трое детей. Их всех доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Их лечение взяла под контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Позже один за другим стали поступать сообщения о гибели пострадавших детей. В данное время в живых остался только отец семейства, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шлангами к газовой трубе, в результате чего образовалась утечка газа.