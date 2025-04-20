Мать сгоревших заживо детей встретилась с единственной выжившей дочерью Мать погибших во время пожара в Василовке детей экстренно вернулась из Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мать четверых детей, погибших во время пожара в поселке Василовка, срочно прибыла в Челябинскую область, чтобы увидеть свою старшую дочь, которой удалось спастись, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений со ссылкой на руководителя ведомства Наталью Лугачеву. По ее словам, дом многодетной семьи выгорел полностью.

Во время пожара матери дома не было, она уехала навестить в госпитале раненого мужа, оставив детей с родственниками. После происшествия она экстренно вернулась в Юрюзань, — отметила министр.

В настоящее время мама с ребенком находятся у родственников. Также с ними работают клинические психологи областного центра «Семья» и Единого центра поддержки и реабилитации участников спецоперации. Лугачева подчеркнула, что пострадавшей семье предоставят выплаты на приобретение нового жилья взамен утраченного. Кроме того, будет выделена материальная помощь из областного и местного бюджетов.

Пожар произошел в частном жилом доме, где находились девочка 12 лет и трое мальчиков — семилетний и два пятилетних близнеца. По предварительной информации, возгорание началось на веранде. Спасатели рассматривают короткое замыкание электропроводки как основную версию случившегося.

До этого стало известно, что пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Мать несовершеннолетних в этот момент отсутствовала. По версии следствия, в ночь трагедии она пила алкоголь в гостях. Четверо погибших были детьми астраханки, двое из которых приемные. В доме также находился сын ее знакомой.