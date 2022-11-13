Мать сбитой насмерть под Новосибирском девочки умерла в больнице

Фото: proc_54/vk.com

Место происшествия

Мать двухлетней девочки, погибшей в ДТП под Новосибирском, скончалась в одной из больниц Искитима, не выходя из комы. Старшая дочь женщины находится в реанимации, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на сообщество «Подслушано в Искитиме» в соцсетях.

Вчера младшенькую похоронили. А сегодня умерла мама. Не вышла из комы. Еще одна дочка в реанимации. Остается только молиться, чтобы она выжила, — говорится в сообщении.

Муж умершей остался один с двумя детьми на руках — дочерьми девяти и 14 лет.

9 ноября автомобиль Honda CR-V наехал на маму с двумя детьми, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Двухлетняя девочка в момент ДТП была на руках женщины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель был задержан.

Ранее стало известно, что в Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями КамАЗ и ВАЗ. В результате ДТП скончалась пассажирка японского авто, а водитель ВАЗ был доставлен в больницу с травмами.