Мать погибшей под колесами мусоровоза девочки раскрыла причину трагедии Мать погибшей под колесами мусоровоза девочки призналась, что не уследила за ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать трехлетней девочки, погибшей под колесами мусоровоза в Истре 1 сентября, призналась, что в тот день не уследила за дочерью. В беседе с «360» Амукусум Шихамирова рассказала, что она решила отвести детей к няне, а когда она говорила по телефону, девочки выбежали на дорогу.

Рядом с работой жила нянька, я ее 1 сентября попросила их взять, узнала геолокацию, где она живет. Я их к ней вела. В тот момент, когда я позвонила, они на дорогу перешли. Я их увидела, позвала к себе, и в тот момент машина задавила их, — поделилась мать погибшей.

Амукусум добавила, что забрала старшую дочь из больницы, чтобы похоронить младшую, однако ей придется отправить девочку обратно — ей диагностировали сотрясение головного мозга. Водитель, виновный в ДТП, с семьей не связывался.

Вчера похоронили. Вторая девочка со мной, поэтому пришлось отказаться от лечения временно. Водитель со мной не связывался, его родня тоже. Детей у меня было только двое, они были всем в моей жизни, — высказалась женщина.

Похороны трехлетней девочки прошли 4 сентября в Дагестане. Женщина не исключает, что еще может вернуться в Московскую область.

Водителю мусоровоза суд ранее избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, о чем сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Мужчине теперь нельзя управлять автомобилем и иными транспортными средствами. Из зала суда мужчина вышел уже без наручников.