Мать подозреваемого в покушении на Чибиса рассказала о сыне Мать подозреваемого в покушении на Чибиса: сын вел себя нормально

Фото: vk.com/bidan11081981

Александр Быданов

Мать подозреваемого в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рассказала «360», что сын вел себя абсолютно нормально до совершения преступления. В разговоре с изданием, женщина подчеркнула, что шокирована произошедшим. По словам собеседницы издания, он вел себя обычно, а в день до покушения ходил по врачам. Женщина отметила, что ей неизвестны причины, толкнувшие сына на этот поступок.

Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <...>. День провел нормально, по врачам ходил, — рассказала собеседница издания.

На губернатора Мурманской области ранее совершили нападение. Чибиса ранили ножом в Апатитах после встречи с жителями города. Нападавший на главу региона задержан. Губернатора госпитализировали. Угрозы для жизни Чибиса после нападения нет.

После операции Чибис заявил, что вернется к работе сразу же, как восстановится. В своем видеообращении он поблагодарил врачей за профессиональные действия.

Также стало известно, что следователи назначили психиатрическую экспертизу после допроса 42-летнего мужчины, который с ножом напал на губернатора. Отмечается, что задержанному также оказали медицинскую помощь, так как он получил ранение ноги. По словам подозреваемого, мотивом атаки стала личная неприязнь к политику, но при этом он не был лично знаком с Чибисом.