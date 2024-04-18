«Очень больно»: мать педофила расплакалась в челябинском суде В Челябинске мать педофила Моисеева расплакалась в зале суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители приговоренного к 23 годам колонии педофила-детоубийцы в Челябинске заслушали приговор на заседании суда 18 апреля, сообщает информагентство «Первое областное». Мать преступника, по данным издания, плакала в здании суда и лишь один раз посмотрела в сторону сына. Прокуратура требовала приговорить мужчину к пожизненному сроку за убийство и изнасилование подруги своей дочери.

Нам очень тяжело, мы не можем в это поверить. Сами не разобрались, как он мог совершить такое. Просто боль, — сказала мать подсудимого журналистам после заседания.

Мать убитой девочки заявила журналистам, что знакома со всей семьей подсудимого. От других комментариев она отказалась.

Всю его семью знаю. Я не буду комментировать ничего, оставьте меня в покое, — ответила женщина.

Погибшая училась с дочерью убийцы в одном классе. Моисеев совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения. Обманным путем он вывез школьницу в лес, надругался над ней, а после начал избивать и нанес множественные удары ножом. После совершения преступления он пытался спрятать труп несовершеннолетней, а ее рюкзак выкинул.