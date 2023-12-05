Мать отравившегося метадоном ребенка оказалась наркоманкой Ural Mash: мать отравившегося метадоном ребенка на Урале судили за сбыт героина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать двухлетнего ребенка, который в Екатеринбурге отравился метадоном родителей, употребляет наркотики более 20 лет, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, женщину судили за сбыт героина.

Как передает канал, женщина провела в колонии шесть лет. От прошлого брака у нее есть старший сын, однако в 2011 году ее лишили родительских прав. С тех пор подросток проживает с бабушкой. С нынешним мужем женщина познакомилась четыре года назад. Семья мужчины была против брака, поскольку узнала о зависимости будущей невестки. Тогда пара решила переехать в Екатеринбург.

Об отравлении двухлетнего мальчика метадоном стало известно 5 декабря. Ребенок остался дома один, пока его родители ходили в магазин. По возвращении мать обратила внимание на вялое состояние сына, которому становилось все хуже. Прибывшие на место медики скорой помощи диагностировали у ребенка отравление психотропными веществами. Женщина не стала скрывать, что употребляет синтетические наркотики.

Позднее выяснилось, что родителям отравившегося мальчика назначили административный штраф в размере 500 рублей. Их судили за неисполнение родительских обязанностей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.