Мать оставила умирать младенца среди развалин в Луганске Бойцы ВС РФ спасли брошенного в коляске на улице ребенка в Луганске

Бойцы ВС РФ спасли брошенного ребенка, которого мать оставила умирать в нежилом здании в Луганске, сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе. Накануне солдаты услышали детский плач на улице и отправились спасать малыша.

Мужчины обнаружили семимесячного младенца в коляске среди развалин. Они сразу же вызвали полицию. Пока правоохранители искали мать ребенка медицинский персонал больницы № 1 взялся за сбор детских вещей и еды для малыша. Когда стало известно об этом происшествии, несколько семей выразили желание усыновить ребенка. Но пока продолжается расследование, ребенок останется в доме младенца.

Полиция уже выяснила, что мать ребенка — 18-летняя девушка. После конфликта с родителями она взяла коляску и увезла младенца к заброшенному зданию. В настоящее время ей грозит лишение родительских прав.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара Вооруженных сил Украины по промзоне города Краснодона в Луганской Народной Республике число раненых увеличилось до шести. Известно о смерти трех человек. Глава региона Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ подлой.

Утром 13 мая Минобороны России сообщило о перехвате силами ПВО 12 снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области, а также четырех ракет британского производства Storm Shadow над Крымом. Кроме того, украинские военные пытались атаковать дронами Курскую и Липецкую области, все беспилотники были также нейтрализованы.