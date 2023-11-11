Мать оставила ребенка в машине при 20-градусном морозе в Магадане

Фото: НАК

В Магадане сотрудники полиции спасли маленького ребенка, оставленного матерью в автомобиле в 20-градусный мороз, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Мальчик был передан бригаде скорой помощи и доставлен в больницу.

Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Ленина. О ребенке в припаркованной машине сотрудникам патрульно-постовой службы рассказал местный житель. Прибыв на место, они обнаружили, что автомобиль заперт, его двигатель заглушен, а внутри плачет малыш, на нем не было верхней одежды.

Полицейские сообщили о происходящем в дежурную часть, вызвали скорую помощь и, разбив в машине стекло, забрали ребенка. В патрульном автомобиле он согрелся и перестал плакать. По словам полицейских, возраст мальчика не превышает двух лет.

Личность матери ребенка установлена. Она приехала в Магадан с целью трудоустройства. Объяснить сотрудникам полиции произошедшее она отказалась. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Москве женщина оставила четырехлетнего сына запертым в припаркованном автомобиле «Лада-Ларгус» у парка в Царицыно и ушла в неизвестном направлении. Мальчик провел взаперти несколько часов, прежде чем на него обратили внимание прохожие. Они вызвали скорую помощь, полицию и сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли автомобиль и освободили мальчика.