Мать обнажилась на глазах у детей и привлекла внимание Бастрыкина Жительницу Челябинской области проверит СК после раздевания на камеру при детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жительницу Челябинской области после того, как она разделась при своих детях во время интернет-трансляции. Следком отмечает, что эфиры она вела «для широкого круга лиц». О проверке должен будет доложить исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константин Правосудов.

Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — уточняет ведомство.

По данным НТВ, такой контент женщина снимала при детях 10, 8 и 2 лет, будучи пьяной. Сама многодетная мать извинилась и объяснила, что «выпила немножко и голову снесло». Она рассказала, что муж умер год назад, а дети болеют.

Я думаю к психологу сходить, чтобы такого не повторялось больше, — призналась женщина.

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщений о том, что местная жительница ушла на всю ночь праздновать Международный женский день и оставила дома двух маленьких детей. Громкий плач детей услышали соседи и вызвали специалистов. Женщине грозит до трех лет тюрьмы.