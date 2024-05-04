Найденных в петербургском подвале детей-маугли могут вернуть матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих детей, найденных в подвале многоэтажного дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, могут вернуть их матери, пишут «Известия». По словам матери троих мальчиков, в настоящее время она находится в Самаре и ждет визита представителей местных органов опеки, которые должны проверить условия проживания детей.

Россиянка указала, что после составления соответствующего акта представители передадут его своим коллегам в Петербурге. После этого мать напишет заявление. По ее мнению, опека обязана вернуть ей детей.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что отец с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет проживали в подвале дома на Московском шоссе в антисанитарных условиях. О ситуации правоохранителям рассказали неравнодушные местные жители. Несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что на отца трех мальчиков-маугли могут завести дело по нескольким статьям Уголовного кодекс. По его словам, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным в похищении или незаконном лишении свободы.