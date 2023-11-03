Мать истощенной двухлетней девочки пошла под суд в Хабаровске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, которая довела до истощения свою двухлетнюю дочь, сообщает KP.RU. Как рассказала изданию представитель прокуратуры Хабаровского края Виктория Капшиенко, женщина практически не кормила ребенка и не ухаживала за ним, в результате чего девочка оказалась в реанимации.

Ребенок поступил в реанимацию, когда ему был год и восемь месяцев. Тогда-то и выяснилось, что мать безответственно относилась к своим обязанностям. В результате у девочки развилось множество проблем со здоровьем, — отметила представитель прокуратуры.

По ее словам, после рождения дочери мать ни разу не водила ее на плановые процедуры, не выполняла рекомендации врачей и не давала никаких лекарств. Ситуация продолжалась с марта 2021-го по июнь 2022 года.

На хабаровчанку было заведено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженном с жестоким обращением. Прокуратура утвердила обвинение и передала материалы дела в суд.

Ранее в Красноярске многодетная пара родителей-сыроедов стала фигурантами уголовного дела из-за гибели двухлетнего ребенка. Супруги, увлекающиеся «осознанным питанием», кормили детей только растительной пищей и отказались посещать врачей.