Мать и сын умерли с разницей в два дня: раскрыта причина трагедии на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске мать и ее несовершеннолетний сын скончались с разницей в два дня. Следователи пока не раскрывают версии произошедшего. NEWS.ru рассказывает историю семейной трагедии.

Выпивали алкоголь вместе

Тело 17-летнего выпускника местной школы обнаружили 27 мая недалеко от автостоянки. Позже в сторожевой будке нашлась мать погибшего. Женщина была жива, но находилась без сознания, рассказывает KP.RU. Предполагается, что родственники совместно распивали алкоголь прошедшей ночью.

Женщина провела в реанимации два дня, но медики оказались бессильны в попытке спасти ее жизнь. За время в больнице она так и не пришла в чувство.

Смерть не имеет криминального характера

В местном управлении Следственного комитета отмечают, что на месте трагедии не было обнаружено каких-либо свидетельств, говорящих о криминальном характере смерти. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

«По предварительным данным, смерти не имеют криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Смерти подростка и женщины не взаимосвязаны», — рассказали в СКР.

Друзья погибшего подростка утверждали, что молодой человек никогда не злоупотреблял алкоголем и вел здоровый образ жизни. При этом журналисты нашли в Сети немало снимков, где школьник проводит время в компаниях с большим количеством спиртосодержащих напитков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осталась без матери и брата

Источники KP.RU утверждают, что мать мальчика была «неблагополучной» и детей воспитывала бабушка. Сейчас пожилая женщина занимается организацией похорон. На ее попечении осталась внучка. Девочка в социальных сетях прощается с родными и не может поверить в их смерть.

«Потерять двух родных людей в такой период — к такому жизнь меня не готовила. Мама, как бы там в жизни не было. Прости, мне очень больно. Спи сладко», — написала девочка в социальных сетях.

Школьница страдает и из-за гибели брата: «Малыш, мне так тяжело признаться самой себе, что тебя больше нет... Мы, как и 99% родных братьев и сестер, ругались и порой даже дрались. Ты так гордился мной и всем говорил, что я твоя сестра, всегда знакомил со своими друзьями и девушками. Я и представить не могла, что мы больше не увидимся. Прости меня мой малыш, прости, что временами злилась и была той самой „мамкой“. Я всегда переживала и приезжала. Мне не было жалко для тебя ничего, кроме той самой красной кофты. Ты мой ангел, мой самый любимый малыш. Я не смогу без тебя. Приходи пожалуйста. Я безумно люблю тебя».

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