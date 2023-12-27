Мать и сын госпитализированы с обморожением в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Екатеринбурге женщина и ребенок попали в больницу с обморожением, сообщает Е1. Их обнаружили около подъезда многоэтажного дома на Опалихинской улице без верхней одежды.

Жители заметили около крыльца молодую женщину, которая уже почти не могла двигаться из-за сковавшего ее холода. Вместе с ней был сын. Обоих позвали укрыться в здании. Чтобы добраться до двери, пострадавшая была вынуждена передвигаться на коленях.

Полиция и медики оперативно прибыли на место. Женщину госпитализировали, до машины фельдшерам пришлось ее нести. Мальчика также направили в больницу. На данный момент неизвестно, почему мать и сын оказались на улице в легкой одежде. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кировском районе Новосибирска ребенок провалился в глубокую яму в 20-градусный мороз. Девочка пролежала в яме несколько часов и получила обморожение пальцев на руках и ногах. Она была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Инцидент произошел на пустыре, где часто выгуливают собак. Ребенку помогли случайные прохожие, вызвавшие скорую помощь.

До этого пресс-служба Центра медицины катастроф сообщила о гибели 12 человек в Бурятии от холода. Эти случаи были зафиксированы в период с ноября по декабрь. По словам специалистов, еще семь жителей республики поступили в больницы с обморожениями различной степени тяжести.