Мать и сотрудница ПДН заморили школьника голодом SHOT: в Саратове мать и сотрудница ПДН заморили четвероклассника голодом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT передает, что в Саратове мать и сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних заморили четвероклассника голодом. По информации канала, мальчика госпитализировали с тяжелой формой истощения, за его жизнь борются врачи.

Как выяснил SHOT, 31-летняя инспектор ПДН последний год ежемесячно посещала безработную 31-летнюю мать и ее сына. По информации канала, сотрудница видела, что мальчик худел и таял на глазах, но ограничивалась только профилактическими беседами с его матерью и не сообщала о ситуации в органы опеки. SHOT отмечает, что на днях школьник потерял сознание, его увезли на скорой с кахексией — сильнейшим истощением и снижением массы тела.

По информации канала, в отношении сотрудницы ПДН было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», ей грозит три месяца ареста. На мать мальчика завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей грозит до трех лет колонии.

26 сентября супругу блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которго умер в марте текущего года от истощения, приговорили к двум годам исправительных работ. Осужденная и ее супруг практиковали сыроедение и лечебное голодание. Они приучали к такому образу жизни новорожденного ребенка. Родители не кормили малыша грудным молоком, оставляли его на сутки без еды и обливали холодной водой. Эксперименты Лютого обернулись для ребенка пневмонией и истощением, он скончался в больнице.

Отец мальчика в настоящий момент находится в СИЗО. Расследование его дела продолжается.