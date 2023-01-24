Мать и ребенок погибли при пожаре в селе Приамурья

Фото: 54.mchs.gov.ru

Шестилетняя девочка и ее мать погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Белогорского района признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара в селе Междугранка, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью 24 января. Огонь охватил деревянный отдельно стоящий двухэтажный дом. В результате погибли девочка 2015 года рождения и ее мать 1977 года рождения. Погибшие находились в доме одни.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Это второй пожар в Белогорском округе, в котором погибли дети. Тремя днями ранее в селе Павловка погибли двое детей 13 и 14 лет. Они воспитывались опекунами — дедушкой и бабушкой, родители были ограничены в правах. Во время инцидента в доме с детьми находилась бабушка, в настоящее время женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ее супруг спал на летней кухне и сумел вывести жену. Оба получили ожоги.

Огонь полностью уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 19 января прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве. Из здания самостоятельно эвакуировался один человек, еще один пострадал. Огонь распространился на 100 квадратных метров.