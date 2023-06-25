Женщина и два ребенка пострадали при падении дерева в Ульяновске 24 июня, сообщает портал «Ульяновская правда» со ссылкой на СУ СКР региона. Также под свалившееся от ветра дерево попал еще один пешеход. Оба ребенка были госпитализированы с сотрясением мозга.