Мать и двое детей погибли в затонувшем авто под Саратовом

Фото: saratov.sledcom.ru

Фото с места происшествия

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли 27-летняя мать и её двое детей 2014 и 2015 годов рождения. Об этом сообщается на сайте областного ведомства.

Происшествие случилось днём 2 июля на трассе Самара — Волгоград. Автомобиль Lada Granta, за рулём которой находился 44-летний мужчина, опрокинулся на обочину дороги и затонул в оросительном канале.

В машине в этот момент находились пассажиры — мать и трое детей, младшему из которых три года. Водитель после опрокидывания машины в канал сумел выбраться из авто, прихватив с собой младшего из детей. Тела матери и двух оставшихся в машине детей извлекали сотрудники службы спасения.

Ранее сообщалось, что под Псковом машина столкнулась на трассе с лосем. В результате ДТП животное погибло на месте, пострадали два человека.