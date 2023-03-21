В результате пожара в пятиэтажном жилом доме Симферополя погибли женщина и двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Крым. Инцидент произошел вечером 21 марта, площадь возгорания составила два квадратных метра.
В результате пожара погибли мать и два ребенка, — сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что в настоящее время пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности
Уточняется, что при пожаре погибли женщина 36 лет и две девочки, трех и шести лет, ее дочери. По предварительным данным, очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажки. Отмечается, что ранее женщина попадала в поле зрения правоохранителей в связи с неисполнением родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Причиной могла стать детская шалость.
Также стало известно, что на автобусной остановке в Новосибирске загорелся автобус с пассажирами. Никто из людей не пострадал, пассажиры самостоятельно выбрались из горящего транспортного средства до прибытия пожарных. Огонь был потушен за шесть минут.