Мать и двое детей погибли при пожаре в Симферополе

Фото: 54.mchs.gov.ru

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме Симферополя погибли женщина и двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Крым. Инцидент произошел вечером 21 марта, площадь возгорания составила два квадратных метра.

В результате пожара погибли мать и два ребенка, — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что в настоящее время пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Уточняется, что при пожаре погибли женщина 36 лет и две девочки, трех и шести лет, ее дочери. По предварительным данным, очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажки. Отмечается, что ранее женщина попадала в поле зрения правоохранителей в связи с неисполнением родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Причиной могла стать детская шалость.

Также стало известно, что на автобусной остановке в Новосибирске загорелся автобус с пассажирами. Никто из людей не пострадал, пассажиры самостоятельно выбрались из горящего транспортного средства до прибытия пожарных. Огонь был потушен за шесть минут.