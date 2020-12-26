Мать детей, закидавших снегом Вечный огонь, оштрафуют

https://static.news.ru/photo/da1ec958-4832-11eb-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Против жительницы Оренбурга возбудили административное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ей грозит штраф за то, что дети при ней потушили снегом Вечный огонь.

Сотрудники полиции установили личность женщины, которая смотрела, как её дети тушат огонь в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря, — сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области.

Как уточняет портал Orenday, инцидент произошёл вечером 26 декабря и попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что дети сознательно закидывали снегом огонь, а мать спокойно за этим наблюдала и забеспокоилась только когда огонь погас. Акт вандализма не привёл к серьёзным последствиям, Вечный огонь в Оренбурге вновь зажгли.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали двух 13-летних школьниц, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Днём 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь и чувствуется запах газа. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов установили причастных к инциденту. Ими оказались две школьницы, кидавшие в пламя снежки. С подростками провели профилактическую беседу, родители девочек будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.