Нижегородского онаниста объявили в розыск В Нижнем Новгороде мужчина публично мастурбировал в торговом центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде полиция разыскивает мужчину, который устроил публичный акт мастурбации в местном торговом центре «Жар-птица», передает Telegram-канал «112». Об инциденте правоохранителям сообщила 59-летняя продавец одного ох отделов. Мужчина совершал действия, глядя ей в глаза. При этом на нем была медицинская маска.

Не смущали злоумышленника и другие посетители магазина, в том числе дети. МВД также проверяет, причастен ли этот человек к другим подобным инцидентам. Очевидцы отмечают, что на вид публичному онанисту примерно 35 лет.

В октябре во Всеволожске Ленинградской области был задержан 67-летний сторож детского сада, снимавший интимные видео с детьми. Директор учреждения нашла этот контент на флешках, оставленных педофилом на рабочем столе.

В апреле в подмосковных Люберцах отец 12-летней школьницы обратился в МВД с заявлением против 53-летнего охранника учебного учреждения. Дочь обвинила в изнасиловании сотрудника школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Позже с аналогичным заявлением в полицию пришел отец другой ученицы школы. Охранник был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. По инкриминируемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.