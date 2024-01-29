Мастера за полтора часа изготовили пять ледяных скульптур в Апатитах

Фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости

Участник шоу-конкурса «Бешеная пила» на центральной площади в городе Апатиты Мурманской области

В Апатитах в рамках конкурсного шоу «Бешеная пила» мастера за полтора часа изготовили пять ледяных скульптур, сообщает ОТР. На главной площади собрались пять команд из разных регионов России. Сначала участники работали бензопилой, после чего доделывали фигуры вручную. Участница шоу Мария Соловатова из Ижевска отметила, что на холоде лед может замутнеть.

Когда холодно, лед, например, может сам по себе замутнеть. А когда начинает теплеть, то он начинает запотевать. Он же живой. Он живет, — отметила Соловатова.

Еще один участник из местной команды Валерий Липпонен подчеркнул, что главной задачей было успеть доделать фигуру. Шоу стало завершением фестиваля «Снеголед», который проходил в Мурманской области с 22 января. Конкурс состоялся под девизом «Лед и пламя».

В Челябинской области на берегу озера Тургояк ранее построили ледяную часовню. Купола часовни украсили сусальным золотом. Скульптор Олег Коробов отметил, что первые этажи сформировали с помощью палок.

В парке искусств «Музеон» до этого прошел традиционный новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этом году его темой стала «Современная Москва». До 28 января на Крымской набережной жители и гости столицы могли увидеть ледяные скульптуры в форме самых важных и узнаваемых объектов города.