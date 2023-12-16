Мастера отправили под домашний арест из-за падения детей в яму с кипятком В Иваново суд отправил мастера под домашний арест по делу о яме с кипятком

Фото: Ивановский областной суд

Обвиняемый в аварии с участием пятерых школьников мастер по обслуживанию теплосети из ООО «Тепло Людям» в городе Южа проведет под арестом два месяца, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции в Ивановской области. Несовершеннолетние 12 декабря провалились в яму с кипятком, образовавшуюся на дороге возле школы, и получили ожоги тела разной степени тяжести.

Располагая сведениями <...> о наличии в тепловой сети неустраненной утечки теплоносителя, [мастер] не предпринял мер к установлению места аварии и ее ликвидации, не дал соответствующие указания подчиненным, что впоследствии повлекло размыв грунта горячей водой на участке местности возле МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Южи», — сообщает пресс-служба суда.

Пятеро школьников провалились в яму, образовавшуюся в асфальте на дворовой территории 12 декабря. Установлено, что произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой на улице Пушкина. Мальчик Ярослав М. доставлен в больницу с ожогами 25% тела, Дарья К. обожгла 18% поверхности кожи, Илья М. — 12% тела, Арсений Е. — 12%, Милана К. — 3%. Всем пострадавшим от девяти до 16 лет.