Мастер спорта по тхэквондо разбился насмерть на мотоцикле под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мотоциклист погиб в ДТП с участием внедорожника и грузовика во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным «Фонтанки», двухколесным транспортом управлял мастер спорта по тхэквондо, на счету которого много спортивных заслуг.

Инцидент произошел 15 мая около 18:15 мск у дома № 34 по улице Скворцова на территории поселка имени Морозова. 22-летний водитель мотоцикла Yamaha, который двигался в сторону улицы Мира, пошел на обгон, однако потерял управление и врезался в попутный Exeed TXL, а также во встречный Iveco Daily.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД около 30 раз. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

«Фонтанка» утверждает, что молодой человек занимался тхэквондо. В числе его наград — бронза на первенстве России, которую он заполучил несколько лет назад. Также он участвовал в чемпионате РФ два года назад, вошел в десятку лучших спортсменов. Погибший проживал в поселке Морозова.

Кроме того, в Духовском проезде в Москве мотоциклист погиб под колесами трамвая. Уточняется, что перед столкновением с общественным транспортом водитель скрывался с места ДТП. По некоторым данным, мужчина был пьян.