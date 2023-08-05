Мастер по ресницам из Кызыла избила клиентку за плохой отзыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Кызыла в Туве, работающая мастером по ресницам, избила клиентку, которая оставила ей плохой отзыв в социальных сетях, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Происходящее она снимала на видео, которое позднее использовали против нее в полиции.

По информации канала, после процедуры наращивания ресниц девушка пожаловалась подписчикам, что услуга была выполнена некачественно. Вечером того же дня на нее напали около клуба. Она отделалась царапиной и порванным бюстгальтером.

Позднее ее вновь поймали на улице и избили. В этот раз девушка вышла из конфликта с сотрясением и множественными ушибами. Ее спасла проезжающая мимо машина.

Как уточняет канал, обидчица не только снимала на видео происходящее, но и выкладывала ролики в соцсети. Пострадавшая написала заявление в полицию, а соответствующие кадры были использованы как доказательство вины мастера по ресницам.

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