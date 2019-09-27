https://static.news.ru/photo/d8a98f8a-e137-11e9-96fc-fa163e074e61_660.jpg Место трагедии в Керчи Фото: vk.com/kerchfm/Global Look Press

Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».

Страницы пользователей заблокировали. Подобную практику решено использовать и в других регионах РФ, пишет РИА Новости .

[После бойни в Керчи] мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодёжной среде, которые пропагандировали насилие в школе, — рассказал глава управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов на заседании Совета при полпреде президента.

17 октября 2018 года 18-летний студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого преступник поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший умер в библиотеке на втором этаже.

Ранее News.ru сообщал, что стражи порядка предотвратили стрельбу в одной из школ Кирова. Правоохранители смогли вычислить несовершеннолетнего, интересовавшегося темой насилия в образовательном учреждении и планировавшего совершить массовое убийство, используя холодное оружие и самодельное взрывное устройство.