Массовые отравления салатами добрались до жителей Казани Роспотребнадзор: восемь из 14 жителей Татарстана отравились салатами лобио

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Восемь из 14 жителей Татарстана обратились за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. По данным органа, пациенты находятся в тяжелом состоянии. Заболевшие употребили салат лобио производства ООО «Локалкитчен», пишет РИА Новости.

На утро 18 июня находятся в инфекционной больнице 14 больных с ботулизмом, из них восемь человек — в тяжелом состоянии, — информирует Роспотребнадзор.

По факту отравления жителей региона было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Обстоятельства случившегося выясняются.

Опасный тренд на отравление салатами добрался и до Нижнего Новгорода. СК РФ возбудил уголовное дело в этой связи. Отмечается, что пострадавшие употребили салаты из службы доставки. Четыре человека оказались в больнице в период с 16 по 17 июня.

Ранее правоохранители задержали троих фигурантов уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы. В пресс-службе столичного главка СК РФ уточнили, что ими стали фактический руководитель компании по производству продукции, гендиректор и руководитель отдела качества.