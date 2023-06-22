Массовые мероприятия запретили в граничащем с Украиной российском регионе В Курской области запретили массовые мероприятия за исключением праздников и памятных дат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области запретили массовые публичные мероприятия, за исключением проводимых по случаю государственных праздников и приуроченных к памятным датам. Постановление, подписанное исполняющим обязанности главы приграничного региона Алексеем Смирновым, первым заместителем губернатора Романа Старовойта, опубликовано на сайте регионального правительства.

В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности <...> постановляю запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий, за исключением мероприятий, посвященных государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, — говорится в документе.

Ограничения вводятся до снятия среднего уровня реагирования, действующего в регионе с октября 2022 года.

В феврале правительство Курской области продлило действие желтого уровня террористической опасности в регионе на период усиленных мер по защите и охране территории приграничного субъекта. В рамках среднего уровня реагирования с осени в Курской области усилен пропускной режим на приграничных территориях, на основных магистралях, на въезде в Курчатов и на выезде из города, где расположена Курская АЭС. Кроме того, в области усилена работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, охрана объектов инфраструктуры и образования. Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено.

22 июня приграничные поселки Глушковского района Курской области попали под обстрел со стороны ВСУ, сообщал Старовойт. По словам губернатора, среди жителей никто не пострадал. В населенном пункте Теткино повреждения получил автомобиль, в деревне Елизаветовка прилетело по складским помещениям сельхозпредприятия «Победа».