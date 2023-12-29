Массовое заражение кишечной инфекцией произошло в Тульской области Mash: 48 человек с кишечной инфекцией госпитализированы в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тульской области 48 человек попали в больницу с кишечной инфекцией, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, среди госпитализированных 15 детей. Предварительной причиной заражения называют попадание канализационных стоков в водопровод.

Как передает канал, жители города Плавска в последние дни жаловались на грязную проточную воду, от которой исходил неприятный запах. Сообщается, что до этого там произошла крупная коммунальная авария, в результате которой отходы жизнедеятельности затопили улицы города. Специалисты местного Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование после сотен жалоб. В город отправили экспертов для отбора проб проточной воды и установления источника массового заболевания.

Ранее в Волгодонске возбудили уголовное дело после выявления 43 случаев кишечной инфекции у детей в одной из школ. Ученики почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. В общей сложности были госпитализированы 12 детей, еще 31 учащегося отправили на амбулаторное лечение.

В Новой Москве ранее скончался пятилетний мальчик в результате отека легких на фоне заражения кишечной инфекцией. В день смерти ребенок жаловался на сильные боли в животе. Помимо этого, у него поднялась температура. Родители вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли спасти мальчика.