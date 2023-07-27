«Массовое захоронение»: Поддубный рассказал о ситуации в районе Работино Военкор Поддубный заявил о высоких потерях среди ВСУ в районе Работино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении, заявил на своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, командование ВСУ бросило в атаку 116 бригаду. Рота потеряла 70% личного состава, что подтверждается словами взятых в плен украинских солдат.

Район у Работино на Запорожье превращается в место массового захоронения боевиков ВСУ. Противник несет потери, которые в прямом смысле измеряются в ротах, — рассказал Поддубный.

Военкор отметил, что власти Украины объявили о начале второго этапа контрнаступления на юге зоны боевых действий. Противник начал аккуратнее использовать бронетехнику, однако это не мешает российским солдатам уничтожать десятки танков и других машин. В то же время людей Киев терять не боится, считает Поддубный.

Людей терять они не боятся. Отправляют личный состав в «мясные» штурмы после артиллерийской подготовки без поддержки тяжелой техники, — заявил он.

По мнению журналиста, волнообразные накаты украинских подразделений на российские позиции обусловлены желанием ВСУ перегрузить логистику армии РФ. Однако командование понимает план украинских командиров.

Сейчас идет борьба замыслов и механизмов. Пока, слава Богу, наши порядки стабильны, — отметил военкор.

Президент России Владимир Путин ранее назвал потери украинских войск на Запорожском направлении. По словам главы государства, противник потерял 200 военнослужащих за один день.