Паленый алкоголь убил двух вахтовиков в Иркутской области Два человека погибли в результате отравления неизвестной жидкостью в Приангарье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области пятеро работников одной из организаций в Жигаловском районе отравились неизвестной жидкостью, в результате двое из них скончались, сообщила пресс-служба СК по региону. Еще трое были доставлены в больницу.

По версии следствия, вечером 5 декабря работники организации, расположенной на территории Жигаловского района распивали алкогольные напитки. Когда алкоголь закончился, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось, — сообщили в СК.

По данным Telegram-канала SHOT, поддельным алкоголем отравились шестеро сотрудников инженерной фирмы ООО «Восточно-Сибирская компания», работавшие на территории Ковыктенского газоконденсатного месторождения. Канал пишет, что одним из двух погибших стал 39-летний машинист дизельной электростанции Александр П., личность второй жертвы устанавливается, еще четверо экстренно доставлены в больницу.

Иркутский СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи изъяли пустую тару из-под алкоголя и полимерную бутылку объемом 1,5 литра с неустановленным веществом. Все это направили на экспертизу.

Пострадавших доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией. Сейчас их допрашивают, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Кировской области дети массово отравились едой в школьной столовой. СМИ писали, что в больницу были доставлены 16 детей в возрасте от семи до 10 лет, у всех диагностировали пищевое отравление. Работу школьной столовой приостановили, по предварительной версии, причиной стало нарушение технологии приготовления комплексного обеда.