Массовое отравление грибами произошло в детском лагере под Петербургом Пять детей отравились грибами в лагере в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро детей отравились грибами в лагере в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области, сообщило издание 78.ru. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое. Он и еще трое детей доставлены в реанимацию.

Пятый ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим от 14 до 17 лет. Четверо являются жителями Ленинградской области, еще одна воспитанница прибыла в лагерь с Урала. По предварительной информации, подростки съели сырые грибы прямо во время прогулки.

В администрации района уточнили, что четверых детей направят на лечение в Санкт-Петербург. Еще один ребенок останется в местной больнице.

Ранее Telegram-канал Mash Batash сообщил об отравлении грибами пяти пенсионеров из Башкирии. Все пострадавшие попали в реанимацию после употребления в пищу собранных ими грибов. Уточняется, что пенсионеры приехали из Уфы к своей родственнице в Салаватский район.

Миколог Михаил Вишневский напомнил россиянам, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь. До приезда специалистов необходимо занять горизонтальное положение и не вставать. Больному можно выпить активированный уголь, чтобы помочь организму справиться с токсинами.