Массовое отравление детей в парк-отеле вылилось в уголовное дело СК: следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Истре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело на фоне массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Предварительной причиной плохого самочувствия пострадавших названа острая кишечная инфекция.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы руководства отеля и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий, — говорится в сообщении пресс-службы.

Следственный отдел по городу Истре возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекли массовое отравление детей в одном из парк-отелей, в соответствии с частью 1 статьи 238 УК РФ. Согласно данным следствия, ситуация коснулась 14 человек в возрасте от 7 до 16 лет. Столько детей обратилось в больницу Красногорска с 6 по 9 июня на фоне плохого самочувствия. В результате обращений была установлена предварительная причина отравления.

Минздрав Дагестана ранее сообщил, что в местном Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 35 человек. Среди пациентов были дети. Медики отметили положительную динамику в состоянии пострадавших. Люди обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции.