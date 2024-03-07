Детские соревнования по боксу обернулись массовым отравлением Mash: на соревнованиях по боксу в Пензе произошло массовое отравление детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на первенстве России по боксу среди детей в Пензе произошло массовое отравление среди юных спортсменов. По его данным, с признаками кишечной инфекции госпитализировано 11 подростков в возрасте 15–16 лет.

Как сообщает канал, пострадавших доставили в больницу прямо из гостиничного комплекса «Вавеллит» — в нем остановились участники соревнований, а также тренеры и персонал чемпионата. По предварительной информации Mash, сейчас основные подозрения направлены в адрес столовой в данном комплексе, но, несмотря на инцидент, она продолжает работу.

Telegram-канал уточнил, что полиция приступила к проверке обстоятельств происшествия, а в столовой взяты пробы воды и пищи. В общей сложности, как пишет Mash, в комплекс заселились 205 человек, туда приехали команды из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии.

Ранее в Санкт-Петербурге медики экстренно госпитализировали четырехлетнюю девочку, впавшую в кому после чая. Сообщается, что мать малышки, желая помочь ребенку облегчить боли в животе, сделала ей горячий напиток с добавлением яблочного уксуса. При этом сначала девочке действительно стало легче, но затем состояние резко ухудшилось.