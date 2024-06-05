Массовое огненное ДТП произошло в Самарской области Два грузовика столкнулись с легковым авто в Самарской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Самарской области, сообщает ТАСС. Три человека пострадали, есть погибшие, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Примерно в 22:00 на 1056 км автодороги М5 «Урал» водитель автомобиля «Мазда» допустил столкновение с грузовым автомобилем, который впоследствии совершил столкновение с другим грузовым транспортом с последующим возгоранием, — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают медики и пожарные-спасатели. Правоохранители устанавливают обстоятельства автоаварии.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области также произошло ДТП с летальным исходом, на трассе у поселка Вишневка поздним вечером 1 июня. 47-летняя нетрезвая женщина, сидевшая за рулем квадроцикла Stels Guepard, не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево. Она погибла на месте происшествия, ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого пятеро подростков из Байкита Красноярского края угнали отцовскую «Волгу». Дети не справились с управлением и вылетели за пределы дороги. В результате ДТП двое погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще двоих удалось спасти, они попали в больницу. Всем участникам аварии от 13 до 14 лет.