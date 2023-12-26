Массовое ДТП с грузовиками произошло на Пермском тракте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Там отметили, что водитель тягача МАЗ врезался в стоящую неподалеку «ГАЗель», попутно наехав на грузовик Kenworth. Водителя «ГАЗели» госпитализировали.

По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, — отметил представитель ГИБДД.

Ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. Движение по федеральной трассе было перекрыто. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла.

В тот же день выезд на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, где водитель легковушки столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, находившиеся в иномарке. Водитель грузовика получил травмы. Авария произошла на 77-м километре автодороги.