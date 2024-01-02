Массовое ДТП произошло в Тульской области из-за снегопада Более 20 авто столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Причиной дорожного происшествия стали снегопад и плохая видимость. Авария произошла по пути в сторону Воронежа. Пострадавших нет.

В 13:10 на 270-м км автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств. На данный момент пострадавших нет, — говорится в сообщении.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.

В середине декабря в Санкт-Петербурге кроссовер Geely сбил двух пожилых женщин и влетел в легковушку на встречной полосе. Момент аварии на Народной улице попал на видео. На кадрах видно, как иномарка подскакивает на поребрике, сносит дорожный знак и вылетает на разделительную полосу, где стоят пешеходы.